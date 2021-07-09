Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Думе скептически восприняли обещания талибов не угрожать соседним странам

9.7.2021 20:07

Фото: yur-gazeta.ru



Обещания прибывших ранее в Москву представителей афганского движения "Талибан" (деятельность группировки в РФ официально запрещена) прокомментировал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.



По его мнению, заверения не создавать угрозу для членов ОДКБ стоит воспринимать с настороженностью, передает "Интерфакс".



Как заявил Юрий Швыткин, он бы не стал утверждать, что талибы (члены запрещенного в РФ движения) будут строго соблюдать условия по обеспечению безопасности и недопущению проникновения в соседние с Афганистаном страны боевиков "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической группировки в России официально запрещена).



По мнению замглавы комитета Госдумы, сейчас в Афганистане фактически осуществляется государственный переворот. Швыткин при этом подчеркнул, что запрещенный в России "Талибан" не является союзником Москвы. Парламентарий пояснил, что боевики этого движения, просачиваясь через Таджикистан, способны стать дестабилизирующим фактором в государствах Средней Азии.



Швыткин добавил, что российскому руководству нельзя оставаться в такой ситуации лишь наблюдателями. Необходимо в оперативном порядке "принимать превентивные меры", укрепляя границы и проводить разнообразные учения не только совместно с Таджикистаном, и другими членами ОДКБ.



Ранее ситуацию в Афганистане прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. На фоне сообщений о том, что радикалам удалось войти в Кандагар - второй по величине город страны министр заявил, что Москва не будет принимать каких-либо действий, пока обострение обстановки не повлияет на соседние страны, являющиеся союзниками РФ.







Автор: Злата Богатова

Прочтений: 257

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 09:31 Белый дом: Байден верит во взаимодействие с РФ по киберсфере

Белый дом: Байден верит во взаимодействие с РФ по киберсфере 9.7.2021 15:35 Захарова назвала хамством объявление России страной с давлением на СМИ

Захарова назвала хамством объявление России страной с давлением на СМИ 9.7.2021 14:32 Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане

Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане 8.7.2021 22:49 Псаки озвучила причины вывода войск США из Афганистана

Псаки озвучила причины вывода войск США из Афганистана 8.7.2021 18:53 В Москву прибыла делегация «Талибана»