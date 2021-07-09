ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые назвали главную причину эволюции человека
Ученые назвали главную причину эволюции человека
Захарова назвала хамством объявление России страной с давлением на СМИ
Захарова назвала хамством объявление России страной с давлением на СМИ
Псаки озвучила причины вывода войск США из Афганистана
Псаки озвучила причины вывода войск США из Афганистана
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России за сутки зафиксировали 752 смерти из-за коронавирусаВ России за сутки зафиксировали 752 смерти из-за коронавируса
На курортах Кубани непривитым туристам грозит штраф до 30 тыс. рублейНа курортах Кубани непривитым туристам грозит штраф до 30 тыс. рублей
Белый дом: Байден верит во взаимодействие с РФ по киберсфереБелый дом: Байден верит во взаимодействие с РФ по киберсфере
В Думе скептически восприняли обещания талибов не угрожать соседним странамВ Думе скептически восприняли обещания талибов не угрожать соседним странам
Мадонна выступила в поддержку Бритни СпирсМадонна выступила в поддержку Бритни Спирс

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?
#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Думе скептически восприняли обещания талибов не угрожать соседним странам


9.7.2021 20:07
В Думе скептически восприняли обещания талибов не угрожать соседним странамФото: yur-gazeta.ru

Обещания прибывших ранее в Москву представителей афганского движения "Талибан" (деятельность группировки в РФ официально запрещена) прокомментировал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По его мнению, заверения не создавать угрозу для членов ОДКБ стоит воспринимать с настороженностью, передает "Интерфакс".

Как заявил Юрий Швыткин, он бы не стал утверждать, что талибы (члены запрещенного в РФ движения) будут строго соблюдать условия по обеспечению безопасности и недопущению проникновения в соседние с Афганистаном страны боевиков "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической группировки в России официально запрещена).

По мнению замглавы комитета Госдумы, сейчас в Афганистане фактически осуществляется государственный переворот. Швыткин при этом подчеркнул, что запрещенный в России "Талибан" не является союзником Москвы. Парламентарий пояснил, что боевики этого движения, просачиваясь через Таджикистан, способны стать дестабилизирующим фактором в государствах Средней Азии.

Швыткин добавил, что российскому руководству нельзя оставаться в такой ситуации лишь наблюдателями. Необходимо в оперативном порядке "принимать превентивные меры", укрепляя границы и проводить разнообразные учения не только совместно с Таджикистаном, и другими членами ОДКБ.

Ранее ситуацию в Афганистане прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. На фоне сообщений о том, что радикалам удалось войти в Кандагар - второй по величине город страны министр заявил, что Москва не будет принимать каких-либо действий, пока обострение обстановки не повлияет на соседние страны, являющиеся союзниками РФ.



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 257

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Хорошевском суде Москвы найдено тело приставаВ Хорошевском суде Москвы найдено тело пристава
Лавров прокомментировал ситуацию в АфганистанеЛавров прокомментировал ситуацию в Афганистане
Песков: РФ не планирует вводить войска в АфганистанПесков: РФ не планирует вводить войска в Афганистан
В Италии ищут 6000 участников рейв-вечеринкиВ Италии ищут 6000 участников рейв-вечеринки
В СИЗО Челябинска найден мертвым бывший росгвардеец, обвиняемый в убийстве женыВ СИЗО Челябинска найден мертвым бывший росгвардеец, обвиняемый в убийстве жены

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru