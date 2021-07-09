|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Думе скептически восприняли обещания талибов не угрожать соседним странам
9.7.2021 20:07
Фото: yur-gazeta.ru
Обещания прибывших ранее в Москву представителей афганского движения "Талибан" (деятельность группировки в РФ официально запрещена) прокомментировал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
По его мнению, заверения не создавать угрозу для членов ОДКБ стоит воспринимать с настороженностью, передает "Интерфакс".
Как заявил Юрий Швыткин, он бы не стал утверждать, что талибы (члены запрещенного в РФ движения) будут строго соблюдать условия по обеспечению безопасности и недопущению проникновения в соседние с Афганистаном страны боевиков "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической группировки в России официально запрещена).
По мнению замглавы комитета Госдумы, сейчас в Афганистане фактически осуществляется государственный переворот. Швыткин при этом подчеркнул, что запрещенный в России "Талибан" не является союзником Москвы. Парламентарий пояснил, что боевики этого движения, просачиваясь через Таджикистан, способны стать дестабилизирующим фактором в государствах Средней Азии.
Швыткин добавил, что российскому руководству нельзя оставаться в такой ситуации лишь наблюдателями. Необходимо в оперативном порядке "принимать превентивные меры", укрепляя границы и проводить разнообразные учения не только совместно с Таджикистаном, и другими членами ОДКБ.
Ранее ситуацию в Афганистане прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. На фоне сообщений о том, что радикалам удалось войти в Кандагар - второй по величине город страны министр заявил, что Москва не будет принимать каких-либо действий, пока обострение обстановки не повлияет на соседние страны, являющиеся союзниками РФ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|