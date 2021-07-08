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Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане
14:32
Фото: vk.com
Российские власти не будут принимать каких-либо мер до того, как обострение в Афганистане не выйдет за его границы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что радикалам удалось войти в Кандагар - второй по величине город страны.
Москва не будет принимать каких-либо действий, пока обострение ситуации в Афганистане не влияет на обстановку в соседних странах, являющихся союзниками РФ. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, которая состоялась по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.
По словам Лаврова, продолжающиеся в регионе боевые действия на фоне полного отсутствия политических процессов вызывают у Москвы беспокойство лишь "с точки зрения возможного перелива неприятностей на территорию наших союзников".
Ранее Лавров заявил, что ОДКБ немедленно отреагирует в случае нападения на Таджикистан. Глава российского МИД подчеркнул, что свои обязательства, касающиеся союзников, Москва будет выполнять.
По данным канала TOLOnews, боевики радикального движения "Талибан" (в России его деятельность официально запрещена) к настоящему времени захватили КПП на границах с Ираном и Туркменией, расположенные в провинции Герат, после чего атаковали один из районов Кандагара. В местной полиции сообщили о прибытии подкрепления.
Президент Афганистана Ашраф Гани ранее сообщил об отказе лидеров "Талибана" (в РФ радикальное движение запрещено) от всех предложений властей урегулировать обстановку мирным путем.
Как заявил прибывший накануне в Москву официальный представитель политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин, они не обещали Соединенным Штатам, что не будут захватывать административные центры провинций. По словам главы делегации Шахабуддина Делавара, под контроль радикалов перешли уже 174 уезда в Афганистане.
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