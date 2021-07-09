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Мадонна выступила в поддержку Бритни Спирс


9.7.2021 19:02
Мадонна выступила в поддержку Бритни СпирсФото: britneyspears.com.ua

Американская певица Мадонна опубликовала в своем Instagram пост в поддержку Бритни Спирс, которой не так давно отказали в снятии опеки.

62-летняя звезда высказалась в связи с решением суда, призвав вернуть артистке жизнь.

По словам Мадонны, "рабство давно отменили!" Происходящее с ее коллегой артистка назвала "нарушением прав человека". Звезда опубликовала фото в футболке с надписью "Бритни Спирс" и призвала вернуть "этой девушке ее жизнь". Как заявила американская певица, она готова прийти и спасти Бритни "из этой тюрьмы".

Ранее в поддержку Бритни Спирс уже высказались ее коллеги Джастин Тимберлейк, Кристина Агилера и многие другие знаменитости.

Напомним, суд отказался снимать опеку с Бритни Спирс, всеми ее делами продолжает управлять родной отец. Во время слушаний певица настаивала, что жизнь в таких условиях не является полноценной и полна страданий. Однако ее мнение при вынесении вердикта учтено не было.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 265

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