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В Хорошевском суде Москвы найдено тело пристава
9.7.2021 18:34
Фото: sledcom.ru
В российской столице выясняют обстоятельства гибели пристава, тело которого было найдено в Хорошевском районном суде.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города, по предварительным данным, судебный пристав мог покончить с собой.
Правоохранительные органы продолжают работу на месте ЧП, где было найдено тело судебного пристава. Причины смерти мужчины пока не уточняются. Нет сведений и о том, что могло подтолкнуть пристава на такие действия.
По факту случившегося проводит внутреннюю проверку столичный главк Федеральной службы судебных приставов (ФССП), передают российские СМИ.
В первых числах июля был найден мертвым глава администрации подмосковной Коломны. По данным открытых источников, тело руководителя Коломенского городского округа Дениса Лебедева обнаружили в собственной квартире. Предположительно, чиновник мог покончить с собой.
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