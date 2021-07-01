Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава администрации подмосковной Коломны найден мертвым

13:27

Фото: vk.com



Руководитель Коломенского городского округа Московской области Денис Лебедев найден мертвым в собственной квартире, передает ТАСС. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщается, что чиновник мог покончить с собой.



Тело главы городского округа Коломна Московской области Дениса Лебедева обнаружили в квартире, где он проживал. Согласно имеющимся на этот час данным, он мог покончить с собой, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах столичного региона. Причины смерти Лебедева пока не уточняются.



Отмечается, что чиновник в течение нескольких последних дней употреблял спиртные напитки. Полицейские, осматривая квартиру, не обнаружили предсмертного послания, отметил собеседник агентства. Информации о том, что могло подтолкнуть Лебедева к отчаянному шагу, пока не имеется.



В прокуратуре Московской области заявили, что к месту происшествия в целях координации действий правоохранителей направлены первый зампрокурора региона Андрей Ганцев и прокурор Коломны Александр Рубанов. Обстоятельства случившегося выясняются, продолжают работу криминалисты и оперативные сотрудники.



Автор: Злата Богатова

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