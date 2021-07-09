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Женская сеть myJulia.ru
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В Норвегии у женщин после прививки Pfizer начала расти грудь
9.7.2021 17:23
Фото: julianagiraldo.com
Жительницы Норвегии сообщили о необычном побочном эффекте после вакцинации от коронавируса с использованием препарата Pfizer.
Как передает NRK, десятки женщин обратили внимание на увеличившуюся после прививки грудь.
Десятки норвежек, вакцинировавшихся от коронавируса, обмениваются впечатлениями в соцсетях. По словам Эммы из Осло, вскоре после прививки Pfizer ей потребовался "бюстгальтер на целый размер больше".
Необычное явление прокомментировал врач Хайнрих Бакманн. По мнению специалиста, скорее всего, речь может идти о расширенных после вакцинации лимфатических узлах. Организм женщин таким образом отреагировал на введение препарата, мобилизовав иммунитет. Медик предположил, что спустя некоторое время размеры груди у норвежек вернутся к прежнему уровню.
Как заявил представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен, ему известно о подобном побочном эффекте, который наблюдался в Соединенных Штатах. По его словам, примерно у 10% американок после введения первой дозы вакцины увеличивались лимфатические узлы. Через несколько суток все становилось по-старому.
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