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В Норвегии у женщин после прививки Pfizer начала расти грудь


9.7.2021 17:23
В Норвегии у женщин после прививки Pfizer начала расти грудьФото: julianagiraldo.com

Жительницы Норвегии сообщили о необычном побочном эффекте после вакцинации от коронавируса с использованием препарата Pfizer.

Как передает NRK, десятки женщин обратили внимание на увеличившуюся после прививки грудь.

Десятки норвежек, вакцинировавшихся от коронавируса, обмениваются впечатлениями в соцсетях. По словам Эммы из Осло, вскоре после прививки Pfizer ей потребовался "бюстгальтер на целый размер больше".

Необычное явление прокомментировал врач Хайнрих Бакманн. По мнению специалиста, скорее всего, речь может идти о расширенных после вакцинации лимфатических узлах. Организм женщин таким образом отреагировал на введение препарата, мобилизовав иммунитет. Медик предположил, что спустя некоторое время размеры груди у норвежек вернутся к прежнему уровню.

Как заявил представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен, ему известно о подобном побочном эффекте, который наблюдался в Соединенных Штатах. По его словам, примерно у 10% американок после введения первой дозы вакцины увеличивались лимфатические узлы. Через несколько суток все становилось по-старому.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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