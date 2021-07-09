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Глава Камчатки подтвердил обнаружение в море «черного ящика» Ан-26
9.7.2021 17:01
Фото: infovoronezh.ru
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил сведения об обнаружении бортового самописца самолета Ан-26, разбившегося неподалеку от поселка Палана.
Глава региона пояснил, что один из т.н. "черных ящиков" нашли в море в результате поисковых мероприятий.
В своем инстаграм-аккаунте Владимир Солодов рассказал, что в рамках поисковой операции горные спасатели успели обследовать сопку и побережье на удалении до 60 км от места катастрофы. В мероприятиях участвовали более семидесяти человек, привлекалось 14 единиц техники, отметил губернатор Камчатки.
Трагедия случилась в минувший вторник, 6 июля, когда пассажирский самолет Ан-26 выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Неподалеку от аэропорта назначения воздушное судно разбилось. Никому из двадцати восьми человек, находившихся на борту, выжить не удалось.
По словам Солодова, после обнаружения останков жертв катастрофы МЧС направило в поселок Палана дополнительную группу психологов, которым предстоит работать с близкими жертв аварии и спасателями. Родственники погибших, отметил губернатор, будут заселены в гостиницы или места временного размещения.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Причины катастрофы выясняют специалисты.
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