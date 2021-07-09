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«Фонтанка» рассказала об очередях из гробов в крематории Петербурга
9.7.2021 16:07
Фото: vk.com
Крематорий на Шафировском проспекте не справляется с работой из-за высокой смертности, сообщает интернет-газета "Фонтанка".
Со ссылкой на собственный источник уточняется, что ежедневно в это учреждение поступают останки 300–400 умерших.
Мощности петербургского крематория на Шафировском проспекте рассчитаны на кремацию 200 тел в сутки. Однако в последние дни количество умерших возросло, поэтому в очереди оказались сотни гробов. В течение нескольких суток туда привозят ежедневно останки 300-400 умерших.
"Фонтанка" цитирует одного из сотрудников крупного ритуального агентства, который в прошлом работал в крематории. По его словам порядка трехсот гробов сейчас ожидают очереди на цокольном этаже. Среди них есть и ящики из досок, в которые обычно помещают безродных умерших - людей, не имеющих жилья и родственников. За похороны таких граждан несет ответственность государство.
Источник газеты предположил, что в действительности гробов может быть еще больше. По его словам, лишь в вчера их было 600, а сегодня количество увеличилось. Сотрудник ритуальной конторы отметил, что среди умерших есть как жертвы коронавируса, так и люди, умершие по другим причинам.
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