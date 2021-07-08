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В Калужской области пациенту вместо вакцины вкололи воду
8.7.2021 18:26
Фото: vk.com
В Жуковской центральной районной больнице Калужской области медсестра вколола воду пациенту, который пришел получить второй компонент вакцины от коронавируса "Ковивак".
О случившемся в своем инстаграме сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Как стало известно, в последних числах июня сотрудница Жуковской ЦРБ ввела пациенту воду вместо вакцины от COVID-19. По предварительным данным, женщина испугалась и не смогла прямо сказать, что в медицинском учреждении закончился второй компонент препарата. Шапша пояснил, что пациент, пришедший делать прививку, являлся родственником врача, работающего в той же больнице.
Попытку подмены вакцины вовремя заметили. Спустя некоторое время пациент получил нужный препарат. Как отметил губернатор, это произошло в тот же день.
По факту случившегося руководство медицинского учреждения уже проводит служебную проверку. Медсестра, допустившая инцидент, находится в отпуске. По мнению Шапши, вряд ли она сможет вернуться на рабочее место. Глава региона предположил, что женщину уволят.
После ЧП губернатор поручил главе регионального Миздрава Константину Пахоменко провести проверку деятельности всех пунктов вакцинации в области, включая организацию этого процесса в Жуковской ЦРБ.
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