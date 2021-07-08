Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Калужской области пациенту вместо вакцины вкололи воду

8.7.2021 18:26

Фото: vk.com



В Жуковской центральной районной больнице Калужской области медсестра вколола воду пациенту, который пришел получить второй компонент вакцины от коронавируса "Ковивак".



О случившемся в своем инстаграме сообщил губернатор региона Владислав Шапша.



Как стало известно, в последних числах июня сотрудница Жуковской ЦРБ ввела пациенту воду вместо вакцины от COVID-19. По предварительным данным, женщина испугалась и не смогла прямо сказать, что в медицинском учреждении закончился второй компонент препарата. Шапша пояснил, что пациент, пришедший делать прививку, являлся родственником врача, работающего в той же больнице.



Попытку подмены вакцины вовремя заметили. Спустя некоторое время пациент получил нужный препарат. Как отметил губернатор, это произошло в тот же день.



По факту случившегося руководство медицинского учреждения уже проводит служебную проверку. Медсестра, допустившая инцидент, находится в отпуске. По мнению Шапши, вряд ли она сможет вернуться на рабочее место. Глава региона предположил, что женщину уволят.



После ЧП губернатор поручил главе регионального Миздрава Константину Пахоменко провести проверку деятельности всех пунктов вакцинации в области, включая организацию этого процесса в Жуковской ЦРБ.



Ранее в Москве впервые завели дело о покупке фальшивого QR-кода, рассказал руководитель организации дознания ГУ МВД по столице Павел Милованов. Речь идет о ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Наказание за такое правонарушение может предусматривать лишение свободы на срок до двух лет.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 237

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 8.7.2021 15:16 Брюссель предложил Москве обсудить возможное взаимное признание сертификатов вакцинации

Брюссель предложил Москве обсудить возможное взаимное признание сертификатов вакцинации 8.7.2021 13:28 В Москве впервые завели дело о приобретении поддельного QR-кода

В Москве впервые завели дело о приобретении поддельного QR-кода 7.7.2021 21:24 Голикова назвала худший по ситуации с COVID-19 регион РФ

Голикова назвала худший по ситуации с COVID-19 регион РФ 7.7.2021 20:40 Император Японии сделал прививку от коронавируса

Император Японии сделал прививку от коронавируса 7.7.2021 20:32 Осиротевшего после крушения на Камчатке Ан-26 ребенка усыновит бабушка