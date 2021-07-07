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В Москве впервые завели дело о приобретении поддельного QR-кода


13:28
В Москве впервые завели дело о приобретении поддельного QR-кодаФото: vk.com

Столичные правоохранительные органы на текущий момент возбудили более пятидесяти уголовных дел по факту подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов.

О ситуации рассказал руководитель организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов, передает ТАСС.

Как стало известно, в Москве возбуждено первое уголовное дело по факту приобретения поддельного QR-кода. По словам Павла Милованова, речь идет о ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Наказание за такое правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Представитель ведомства пояснил, что правоохранители уже располагают "достаточно большим" объемом материалов по QR-кодам. Кроме того, к настоящему времени возбуждено 55 уголовных дел о фальшивых сертификатах о прививках от COVID-19 и ПЦР-тестах. Милованов пояснил, что в девяти случаях расследование было начато по факту незаконного получения справок о медицинском отводе от вакцинации.

По шести уголовным делам дознание уже завершено, материалы направили в суд, заявил Милованов. По его словам, в 51 случае речь идет об изготовлении фальшивых документов, в остальных - о их покупке и незаконном использовании.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, в соответствии с которым места общественного питания в столице могут посещать лишь привившиеся от COVID-19, перенесшие коронавирус в последние полгода или имеющие отрицательный ПЦР-тест (действителен в течение трех суток). Изменения вступили в силу с 28 июня. По словам столичного градоначальника, летним верандам в Москве разрешается работать без введения системы QR-кодов вплоть до 1 августа. Решение было принято в целях поддержки ресторанов и туристической отрасли в целом, а также простых москвичей, которые еще не успели сделать прививки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

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