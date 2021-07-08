|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Магаданом в аварии с автобусом погиб человек, 11 пострадали
8.7.2021 17:39
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Магаданской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием автобуса, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Авария случилась на 1773-м км федеральной трассы Колыма.
По предварительным данным, на автотрассе произошло столкновение машины "УАЗ Патриот" и вахтового автобуса. Транспортные средства следовали во встречном направлении, указано в официальном сообщении ведомства.
От полученных в ДТП ранений скончался 48-летний мужчина, управлявший внедорожником. Одиннадцать пассажиров автобуса получили травмы. Информации о состоянии пострадавших пока не поступало.
На месте происшествия сейчас продолжают работу сотрудники полиции. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|