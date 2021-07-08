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Под Магаданом в аварии с автобусом погиб человек, 11 пострадали


8.7.2021 17:39
Под Магаданом в аварии с автобусом погиб человек, 11 пострадалиФото: vk.com

Правоохранительные органы Магаданской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием автобуса, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Авария случилась на 1773-м км федеральной трассы Колыма.

По предварительным данным, на автотрассе произошло столкновение машины "УАЗ Патриот" и вахтового автобуса. Транспортные средства следовали во встречном направлении, указано в официальном сообщении ведомства.

От полученных в ДТП ранений скончался 48-летний мужчина, управлявший внедорожником. Одиннадцать пассажиров автобуса получили травмы. Информации о состоянии пострадавших пока не поступало.

На месте происшествия сейчас продолжают работу сотрудники полиции. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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