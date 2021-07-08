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Судно, взорвавшееся в порту Дубая, перевозило легковоспламеняющиеся вещества
8.7.2021 14:04
Фото: gazetavv.com
На борту судна, взорвавшегося в порту города Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах, находились контейнеры с легковоспламеняющимися веществами и материалами.
Об этом сообщает канал Al Arabiya, цитируя заявление местных властей.
В результате инцидента никто не погиб и не пострадал, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как указано в комментарии городского правительства, сразу после ЧП экипаж контейнеровоза оперативно эвакуировали. Начавшееся после взрыва возгорание уже удалось локализовать.
В заявлении отмечается, что пока еще продолжается проливка судна в целях его полного охлаждения. Что стало причиной взрыва легковоспламеняющихся веществ и материалов, которые находились в контейнере на борту корабля, пока не уточняется. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
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