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Император Японии сделал прививку от коронавируса
7.7.2021 20:40
Фото: thr.com
Император Японии Нарухито вакцинировался от COVID-19, сообщает агентство Киодо со ссылкой на Управление императорского двора.
Сделала ли прививку от коронавируса действующая императрица Масако, не уточняется.
В минувшем июне от коронавируса были вакцинированы отец и мать японского императора Нарухито. Почетный император Японии Акихито и почетная императрица Митико получили тогда уже второй компонент препарата, предназначенного для защиты от COVID-19.
Вакцинация в Японии стартовала в середине февраля. К настоящему времени уже завершена иммунизация 4,8 млн медработников. По состоянию на 30 июня в стране сделали прививки около 23% жителей (первую дозу). Обе дозы вакцины получили 12% человек.
Ранее стали известны результаты опроса, проводившегося в первых числах июня компанией "Секо". Как показало исследование, на тот момент 34,7% опрошенных представителей руководства японских компаний хотели бы отмены Олимпиады, учитывая эпидемиологическую обстановку. Более 29% респондентов заявили, что выступают за новый перенос соревнований.
Предполагается, что открытие Олимпийских игр в Токио состоится 22 июля. Соревнования, перенесенные на год из-за пандемии, будут продолжаться до 8 августа.
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