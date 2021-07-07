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В 2021 году ЕГЭ на 400 баллов сдал один человек


7.7.2021 20:13
В 2021 году ЕГЭ на 400 баллов сдал один человекФото: dnr-hotline.ru

Лишь одной школьнице удалось в этом году сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов, передает ТАСС.

С результатом 300 баллов испытание сумели пройти шестнадцать российских выпускников, на 200 баллов - около четырехсот ребят.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев представлял презентацию об итогах ЕГЭ во время пресс-конференции в ТАСС. Единственным выпускником, сдавшим на высший балл все экзамены и получившим 400 баллов, оказалась учившаяся в Алика Осадчая из Ростова-на-Дону Алика Осадчая. Учащаяся ЧОУ "Лицей КЭО" проходила испытания по русскому и английскому языкам, истории и обществознанию.

По словам Анзора Музаева, в 2021 году возросли средние баллы по целому ряду предметов, включая литературу, ИКТ и информатику, а экзамен по ней проводился в обновленном формате. Стали лучше показатели по математике с физикой, английскому языку и обществознанию, отметил руководитель ведомства.

Участие в пресс-конференции приняла и Алика Осадчая. Девушка, в частности, порекомендовала учащимся стараться не откладывать изучение нового материала. Необходимо ответственнее готовиться, ведь "одного года даже не хватит", чтобы на должном уровне освоить объем информации, который требуется для сдачи.

Выпускница также прокомментировала формат проведения ЕГЭ. По ее словам, он может считаться оптимальным в сравнении с тем, как экзамены были организованы в начале двухтысячных. Осадчая подчеркнула, что "он не является таким легким", как заявляют некоторые. Дело в том, что каждое из испытаний "охватывает обширный круг знаний", поэтому для успешной сдачи нельзя ограничиваться изучением какого-либо отдельного раздела программы, пояснила она.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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