Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В 2021 году ЕГЭ на 400 баллов сдал один человек

7.7.2021 20:13

Фото: dnr-hotline.ru



Лишь одной школьнице удалось в этом году сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов, передает ТАСС.



С результатом 300 баллов испытание сумели пройти шестнадцать российских выпускников, на 200 баллов - около четырехсот ребят.



Глава Рособрнадзора Анзор Музаев представлял презентацию об итогах ЕГЭ во время пресс-конференции в ТАСС. Единственным выпускником, сдавшим на высший балл все экзамены и получившим 400 баллов, оказалась учившаяся в Алика Осадчая из Ростова-на-Дону Алика Осадчая. Учащаяся ЧОУ "Лицей КЭО" проходила испытания по русскому и английскому языкам, истории и обществознанию.



По словам Анзора Музаева, в 2021 году возросли средние баллы по целому ряду предметов, включая литературу, ИКТ и информатику, а экзамен по ней проводился в обновленном формате. Стали лучше показатели по математике с физикой, английскому языку и обществознанию, отметил руководитель ведомства.



Участие в пресс-конференции приняла и Алика Осадчая. Девушка, в частности, порекомендовала учащимся стараться не откладывать изучение нового материала. Необходимо ответственнее готовиться, ведь "одного года даже не хватит", чтобы на должном уровне освоить объем информации, который требуется для сдачи.



Выпускница также прокомментировала формат проведения ЕГЭ. По ее словам, он может считаться оптимальным в сравнении с тем, как экзамены были организованы в начале двухтысячных. Осадчая подчеркнула, что "он не является таким легким", как заявляют некоторые. Дело в том, что каждое из испытаний "охватывает обширный круг знаний", поэтому для успешной сдачи нельзя ограничиваться изучением какого-либо отдельного раздела программы, пояснила она.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 134

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15:16 Брюссель предложил Москве обсудить возможное взаимное признание сертификатов вакцинации

Брюссель предложил Москве обсудить возможное взаимное признание сертификатов вакцинации 13:28 В Москве впервые завели дело о приобретении поддельного QR-кода

В Москве впервые завели дело о приобретении поддельного QR-кода 7.7.2021 21:24 Голикова назвала худший по ситуации с COVID-19 регион РФ

Голикова назвала худший по ситуации с COVID-19 регион РФ 7.7.2021 20:40 Император Японии сделал прививку от коронавируса

Император Японии сделал прививку от коронавируса 7.7.2021 20:32 Осиротевшего после крушения на Камчатке Ан-26 ребенка усыновит бабушка