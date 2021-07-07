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Далай-лама напомнил о двух главных ценностях
7.7.2021 04:00
Фото: glebzvezda.ru
Далай-лама XIV выразил благодарность всем, кто поздравил его с 86-м днем рождения.
Видеоматериал, записанный в резиденции буддистского лидера, опубликовала на своем портале индийская газета The Economic Times, выходящая на английском языке.
В своем обращении к человечеству Далай-лама призвал всех стараться практиковать принцип ненасилия и проявлять сострадание друг к другу. Лидер буддистов подчеркнул, что речь идет о двух главных ценностях.
По словам Далай-ламы, он решил преподнести людям подарок в его день рождения. Сам он намерен вплоть до своей смерти сохранять верность ненасилию и состраданию, и в этом заключается подношение друзьям. Буддистский лидер выразил надежду, что и они разделят его принципы.
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