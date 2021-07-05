|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Италии ищут 6000 участников рейв-вечеринки
5.7.2021 23:10
Фото: edmallday.com
Полиция разыскивает около 6 тыс. человек, которые участвовали в масштабной рейв-вечеринке в окрестностях Пизы, передают итальянские СМИ.
Правоохранители пока смогли идентифицировать лишь 200 граждан.
Итальянская полиция продолжает работу по установлению личности и поиску людей, которые участвовали в незаконной рейв-вечеринки. По данным СМИ, под Пизой собрались около 6 тыс. любителей электронной музыки.
Какие обвинения могут предъявить участникам мероприятия, пока не уточняется. Представители местной администрации пояснили, что не получали жалоб на санитарные нарушения.
Вместе с тем, организаторов рейв-вечеринки могут обвинить в целом ряде преступлений, включая незаконный захват чужой земли и проведение несогласованного массового мероприятия. На территории Италии все еще действует запрет на дискотеки.
Согласно последним официальным данным, по состоянию на 5 июля в Италии от осложнений коронавируса скончались более 127,6 тыс. человек, в том числе, тридцать один - за минувшие сутки. За день в стране выявили еще 480 зараженных. Всего же в стране за период с начала пандемии COVID-19 перенесли 4 263 797 человека, что превышает 7% общего населения Италии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|