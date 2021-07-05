Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Италии ищут 6000 участников рейв-вечеринки

5.7.2021 23:10

Фото: edmallday.com



Полиция разыскивает около 6 тыс. человек, которые участвовали в масштабной рейв-вечеринке в окрестностях Пизы, передают итальянские СМИ.



Правоохранители пока смогли идентифицировать лишь 200 граждан.



Итальянская полиция продолжает работу по установлению личности и поиску людей, которые участвовали в незаконной рейв-вечеринки. По данным СМИ, под Пизой собрались около 6 тыс. любителей электронной музыки.



Какие обвинения могут предъявить участникам мероприятия, пока не уточняется. Представители местной администрации пояснили, что не получали жалоб на санитарные нарушения.



Вместе с тем, организаторов рейв-вечеринки могут обвинить в целом ряде преступлений, включая незаконный захват чужой земли и проведение несогласованного массового мероприятия. На территории Италии все еще действует запрет на дискотеки.



Согласно последним официальным данным, по состоянию на 5 июля в Италии от осложнений коронавируса скончались более 127,6 тыс. человек, в том числе, тридцать один - за минувшие сутки. За день в стране выявили еще 480 зараженных. Всего же в стране за период с начала пандемии COVID-19 перенесли 4 263 797 человека, что превышает 7% общего населения Италии.



Автор: Злата Богатова

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