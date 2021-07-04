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В Петербурге задержали продавцов поддельных справок о вакцинации
4.7.2021 18:09
Фото: tobolsk.info
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали нескольких мужчин, которые торговали фальшивыми медицинскими справками, связанными с коронавирусом.
Как сообщает сегодня пресс-служба регионального главка МВД, операция проводилась на территории Выборгского района города.
Установлено, что злоумышленники предлагали приобрести документы, в которых содержались недостоверные данные о вакцинации от COVID-19, а также справки об отсутствии заражения. В числе подозреваемых - уроженец одного из государств Средней Азии, отметили в полиции Петербурга.
В отношении одного задержанного уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ о подделке, изготовлении или обороте фальшивых документов, госнаград, штампов, печатей и бланков. По факту еще двух эпизодов сейчас проводится проверка.
Ранее в Ростове-на-Дону уволился главврач поликлиники, где торговали фиктивными справками о вакцинации от коронавирусной инфекции.
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