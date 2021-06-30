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В Ростове-на-Дону уволился главврач поликлиники, где торговали фиктивными справками о вакцинации
30.6.2021 23:22
Фото: krasnodar-news.net
Главный врач поликлиники № 1 Ростова-на-Дону Борис Тер-Григорьянц уволился на фоне скандала, связанного с продажей фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Информация поступила от представителей городской администрации, передает агентство "Интерфакс".
Как пояснили в пресс-службе администрации города, Борис Тер-Григорьянц, руководивший поликлиникой с 2007 года, накануне подал заявление об уходе по собственному желанию.
Ранее в полицию поступили сведения о том, что житель Ростова-на-Дону предлагает за денежное вознаграждение оформить фиктивные документы о вакцинации от коронавируса . Правоохранительные органы провели оперативные мероприятия, перечислив мужчиине указаннную им сумму.
Спустя несколько дней через портал "Госуслуги" было получено уведомление о проведенной вакцинации. В ходе последующего разбирательства установили, что данные о якобы проведенной вакцинации поступили на сайт из медицинского учреждения города. Во время обыска у подозреваемого дома обнаружили документацию, связанную с проведением вакцинации.
Позже выяснилось, что оформление фиктивных справок о прививках осуществлялось через поликлинику No 1.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на сообщения, которые распространились в социальных сетях. Глава региона назвал недостоверными сведения о выплатах для граждан, родственники которых якобы скончались вскоре после вакцинации.
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