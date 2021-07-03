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Ученые: «Спутник V» не влияет на геном человека
3.7.2021 18:02
Фото: wildrome.ru
Вакцина "Спутник V" не оказывает какого-либо воздействия на геном человека, заявили известные ученые.
Комментарий экспертов приводит портал URA.RU. По словам ученых, имеющиеся в вакцине аденовирусы не способны размножаться в организме человека.
Как подчеркнул профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, "даже "дикий", неизмененный" возбудитель присутствует в клетке лишь "в виде эписомы, отдельной единицы".
Аденовирус при этом никак на взаимодействует с ядром или ДНК, он "никуда не встраивается", - отметил ученый. Аграновский добавил, что возбудитель может размножаться лишь в специальной культуре клеток ферментеров. При этом в клетках организма человека он сохраняется в течение примерно двух недель после прививки.
Мнение коллеги поддержал и доктор биологических наук Сергей Нетесов. Он добавил, что аденовирусы, в отличие от природного варианта, не имеют часть генома.
Россия является первым государством в мире, в котором была зарегистрирована вакцина от коронавируса. Препарат разрабатывался специалистами НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ. Из-за высокого качества "Спутник V" может оказаться серьезным конкурентом. Поэтому российскую вакцину сейчас не пускают на европейский рынок, заявил ранее руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Напомним, ранее Бразилия из-за коррупционного скандала приостановила закупку вакцины в Индии. В распоряжении бразильских СМИ оказались дипломатические документы, где указывалась стоимость одной дозы препарата Covaxin. В этих бумагах она составляла $1,34, однако в контракте, который власти страны заключили с производителем, речь шла уже о $15 за каждую дозу препарата.
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