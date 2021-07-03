Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Погибшая в Петербурге порноактриса сжимала в руке загадочную монету

3.7.2021 17:18

Фото: airdropmachine.ru



Полицейские обнаружили в руке погибшей Кристины Лисиной монету с загадочной гравировкой.



Об этом пишет интернет-газета "Фонтанка" со ссылкой на источники в правоохранительных органах Петербурга.



Прославившая в порноиндустрии под псевдонимом Kris the foxx порноактриса сжимала в руке сувенирную монету с надписью "Ты всегда в моем сердце". Полицейские продолжают выяснять обстоятельства гибели 29-летней Кристины Лисиной, получившей смертельные травмы при падении с высоты.



О смерти звезды фильмов для взрослых рассказал в соцсети 23-летний партнер Лисиной. По его словам, девушка погибла еще 29 июня. Сейчас молодой человек просит о помощи в организации похорон. Он пояснил, что "требуется 70-80 тысяч рублей", поэтому важна любая финансовая поддержка. Партнер Лисиной также призвал не расспрашивать о ее смерти.



Правоохранительные органы полагают, что девушка могла свести счеты с жизнью. В течение последнего года она проживала в Петербурге, где недавно приобрела жилье.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 3.7.2021 14:03 В КБР уничтожены пятеро боевиков

В КБР уничтожены пятеро боевиков 3.7.2021 13:47 Во Флориде найдены тела 22 погибших при обрушении высотного здания

Во Флориде найдены тела 22 погибших при обрушении высотного здания 2.7.2021 22:17 СМИ: В Могадишо взорвали кафе с многочисленными посетителями

СМИ: В Могадишо взорвали кафе с многочисленными посетителями 2.7.2021 21:13 В Ижевске локализовали утечку хлора

В Ижевске локализовали утечку хлора 2.7.2021 13:27 Глава администрации подмосковной Коломны найден мертвым