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Погибшая в Петербурге порноактриса сжимала в руке загадочную монету
3.7.2021 17:18
Фото: airdropmachine.ru
Полицейские обнаружили в руке погибшей Кристины Лисиной монету с загадочной гравировкой.
Об этом пишет интернет-газета "Фонтанка" со ссылкой на источники в правоохранительных органах Петербурга.
Прославившая в порноиндустрии под псевдонимом Kris the foxx порноактриса сжимала в руке сувенирную монету с надписью "Ты всегда в моем сердце". Полицейские продолжают выяснять обстоятельства гибели 29-летней Кристины Лисиной, получившей смертельные травмы при падении с высоты.
О смерти звезды фильмов для взрослых рассказал в соцсети 23-летний партнер Лисиной. По его словам, девушка погибла еще 29 июня. Сейчас молодой человек просит о помощи в организации похорон. Он пояснил, что "требуется 70-80 тысяч рублей", поэтому важна любая финансовая поддержка. Партнер Лисиной также призвал не расспрашивать о ее смерти.
Правоохранительные органы полагают, что девушка могла свести счеты с жизнью. В течение последнего года она проживала в Петербурге, где недавно приобрела жилье.
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