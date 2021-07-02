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В России зафиксирован максимальный с января суточный COVID-прирост
14:42
Фото: smi2.net
За минувшие сутки в России было выявлено еще 24 439 новых заболевших коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В последний раз такие показатели фиксировались в середине января, однако в тот момент начинался спад заболеваемости.
Судя по статистике за последние дни, сейчас отмечается практически ежедневный рост. По официальным данным, за минувшие сутки на территории РФ выявили более 24,4 тыс. инфицированных COVID. По стране скончались 697 пациентов с подтвержденным диагнозом, и это новый печальный антирекорд за весь период пандемии.
Наибольшее число летальных исходов медики зарегистрировали в Москве и Санкт-Петербурге, где умерли соответственно 116 и 110 зараженных. В общей сложности количество умерших от коронавируса в России уже достигло 137 262 человек.
В российской столице также отмечается рост суточной COVID-заболеваемости. За последний день в Москве зафиксировали 7446 заболевших. Днем раньше сообщалось о приросте в 6 893 пациентов с COVID-19.
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