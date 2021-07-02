Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В КБР уничтожены пятеро боевиков

14:03

Фото: vk.com



В ходе контртеррористической операции (КТО), которая проводилась в пригороде Нальчика, правоохранители ликвидировали пять боевиков.



Как передает ТАСС, злоумышленники пытались оказывать сопротивление.



О подробностях операции рассказали в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). Как стало известно, нейтрализованная группа планировала преступления террористического характера.



По данным НАК, силовики блокировали пятерых бандитов около трех часов утра. Злоумышленники в тот момент находились в одном из домов на территории садового товарищества в пригороде столицы Кабардино-Балкарии. Правоохранители предложили сдать оружие и сдаваться, однако они начали стрелять.



В ходе последующей перестрелки все бандиты были ликвидированы.



Отмечается, что среди гражданского населения и личного состава сил правопорядка пострадавших нет. После случившегося глава управления ФСБ России по КБР объявил о введении режима КТО на территории, которая прилегает к месту обнаружения преступников.



Правовой режим КТО подразумевает, в частности, проверку документов у всех людей, оказавшихся в пределах указанной зоны. В случае их отсутствия принимаются меры по установлению личности. Кроме того, полицейские могут проводить отбуксировку транспортных средств и блокировать мобильную связь в пределах территории, на которой действует режим КТО, а также проводить ряд дополнительных мер.



Автор: Злата Богатова

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