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Во Флориде после обрушения 12-этажного здания пропали без вести более 150 человек
26.6.2021 11:09
Фото: sharij.net
По уточненным данным, после обрушения высотного жилого дома в американском городе Серфсайд неизвестной остается судьба 159 человек.
Ранее местные власти заявили, что под завалами могут оставаться 99 жильцов.
Согласно последней официальной информации, жертвами обрушения в Серфсайде стали четыре человека.
При аварии в общей сложности было разрушено 55 квартир, расположенных с первого по двенадцатый этаж. На месте ЧП сейчас активно продолжаются поисково-спасательные мероприятия. В них задействовано свыше ста сотрудников экстренных служб.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о введении во Флориде режима ЧС.
Как оказалось, среди пропавших жильцов были родственники супруги президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса Сильвана Лопес Морейра де Абдо. Первая леди намерена вылететь в США, чтобы присутствовать при разборе завалов. По данным СМИ, сестра жены парагвайского лидера проживала в этом доме вместе с мужем и тремя детьми.
Сведений о том, что могло стать причиной обрушения, из официальных источников пока не поступало.
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