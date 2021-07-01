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В Ижевске локализовали утечку хлора
21:13
Фото: ont.by
Утечка хлора, случившаяся ранее в Ижевске, к настоящему времени локализована, передает агентство "Интерфакс". Сведений о пострадавших нет.
Как заявили в пресс-службе "Ижводоканала", ЧП не повлияет на снабжении города холодной водой.
По данным регионального ГУ МЧС России, в столице Удмуртии продолжаются мероприятия по ликвидации аварии. Ранее сотрудники ведомства уже выставили водяные завесы. Производятся замеры предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе, добавили представители МЧС.
Жителей микрорайона, где произошла авария, сейчас оповещают о мерах предосторожности посредством смс и специальных систем.
Утечка хлора зафиксирована сегодня на станции подъема воды "Ижводоканала" на улице Песочной в городке Металлургов. По предварительной информации, там могла разгерметизироваться емкость с хлором общим весом 800 кг. После случившегося весь персонал станции был экстренно эвакуирован.
По данным российских СМИ, после ЧП жителей близлежащих районов просили на время покинуть эту часть города. Учитывая, что пары могут спровоцировать раздражение верхних дыхательных путей, глаз и кожных покровов, людям советовали подниматься на верхние этажи зданий, сразу же принимать душ после возвращения с улицы, оставив одежду за пределами жилого помещения, а также промывать глаза и носоглотку.
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