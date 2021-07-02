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В Перми скончалась еще одна пострадавшая в «Хромой лошади»


2.7.2021 17:01
В Перми скончалась еще одна пострадавшая в «Хромой лошади»Фото: livejournal.com

Скончалась жительница Пермского края, в 2009 году серьезно пострадавшая во время трагедии в ночном клубе "Хромая Лошадь".

По данным уральских СМИ, Ирина Банникова так и не смогла восстановиться после отравления.

Скончалась пермячка, прикованная к инвалидному креслу после событий 5 декабря 2009 года, передает портал 59.RU. Ирина Банникова работала в ночном клубе "Хромая лошадь" барменом. Во время очередной смены, когда начался пожар, молодая женщина не смогла быстро покинуть помещение. Позже ее доставили в больницу с тяжелым отравлением продуктами горения.

Год назад в Перми скончалась Ирина Пекарская, долгое время находившаяся в паллиативном отделении. Молодая женщина также получила тяжелые травмы, из-за отравления токсичным дымом у нее диагностировали необратимые поражения мозга.

Трагическое происшествие случилось в самом центре Перми во время вечеринки по случаю восьмилетия ночного клуба. В "Хромой лошади", не отличавшейся высокими потолками, запускали фейерверки. В результате загорелись пластиковые конструкции, которые украшали помещение, после чего огонь очень быстро распространился.

В заведении, рассчитанном на 50 посадочных мест, в то момент находилось до 300 человек, поэтому после начала пожара возникла сильная паника и давка. Жертвами пожара тогда стали 156 человек.

Автор: Злата Богатова

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