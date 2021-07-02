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В Бурятии пройдут раскопки в месте предполагаемой прародины монгольской цивилизации


2.7.2021 14:25
В Бурятии пройдут раскопки в месте предполагаемой прародины монгольской цивилизацииФото: rusevik.ru

Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) отправятся в экспедицию в Окинский район Бурятии. Как сообщает пресс-служба вуза, историки проведут раскопки древних могильников в верховьях реки Оки, где может располагаться прародина монгольской цивилизации Эргенэ-Кун (Эргунэ-Хун).

О существовании этой мифической страны рассказывал летописец Рашид-ад-Дин, отмечается в сообщении.

В прошлом в этой местности еще не было масштабных исследований погребальных комплексов. Лишь в прошлом году сотрудники ИРНИТУ проводили раскопки совместно с коллегами из Бурятии. На территории Окинского района ученые смогли отыскать два ритуальных комплекса, однако собранный объем подходящего для дальнейшего изучения археологического материала был мал.

Предполагается, что экспедиция продлится до 15 июля. Исследователи рассчитывают найти в окрестностях населенного пункта Саяны по меньшей мере четыре могильника, датированных разными периодми. Учитывая закрытость и труднодоступность этих земель, некоторые племена долгое время могли прятаться в верховьях Оки. В частности, так поступали хонгодоры, которые появились в тех местах около XVII века. Кто проживал в Горной Оке раньше, ученые пока не знают, пояснил научный руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии ИРНИТУ профессор Артур Харинский.

Как передает "Интерфакс", археологические раскопки войдут в программу фестиваля "Эргэне-Кун" - легендарная и историческая прародина монголов" в Окинском районе. Программа мероприятия подразумевает форма экспедиции, участники которой совершат восхождение на гору Ботогол и экскурсии в долину вулканов. Они также доберутся до водопада Малый Жомбалок. По легенде, впервые туда ступил известный герой бурятского эпоса Гэсэр. По итогам этой поездки позже будет создан научно-популярный фильм.

Ранее российские ученые смогли выяснить, как выглядели соплеменники "алтайской принцессы". Исследователям удалось восстановить внешний облик представителей пазырыкской культуры, останки которых были найдены в 1990 году на плато Укок в Республике Алтай. Их обнаружили в одном из курганов могильника Ак-Алаха-1. Ученые полагают, что там захоронили знатных воинов, на это указывают останки девяти коней и богатый набор вооружения. Специалисты практически сразу установили, что один из погребенных был мужчиной зрелого возраста. Второй человек первоначально считался "амазонкой", но позже ученые провели анализ ДНК, который показал, что это юноша, являвшийся родственником первого воина.

Автор: Злата Богатова

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