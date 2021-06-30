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Петр Мамонов попал в реанимацию
17:08
Фото: vk.com
Российский актер и музыкант Петр Мамонов экстренно госпитализирован и находится сейчас в отделении реанимации, передает агентство "Интерфакс".
О состоянии артиста журналистам рассказала его супруга.
По словам Ольги Мамоновой, самочувствие у ее 70-летнего мужа сейчас плохое. Она пояснила, что у Петра Мамонова диагностирован коронавирус, он находится в отделении реанимации Коммунарки.
Российский рок-музыкант, поэт и актер Петр Мамонов является основателем и лидером группы "Звуки Му". В состав коллектива ранее входил известный советский и российский культуролог Александр Липницкий, игравший на бас-гитаре и друживший с Петром Мамоновым. Липницкий трагически погиб весной этого года в Подмосковье.
Ранее появились новые сведения о состоянии певицы у МакSим, которая попала в больницу с воспалением легких. По данным СМИ, врачи выявили у пациентки признаки поражения печени.
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