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Погиб основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий
26.3.2021 21:20
Фото: vk.com
Петр Мамонов и Александр Липницкий
В Московской области трагически погиб основатель российской рок-группы "Звуки Му" Александр Липницкий.
О кончине музыканта в своем Facebook рассказал Артемий Троицкий.
Как пояснил музыкальный критик, Александр Липницкий погиб в возрасте 68 лет. По словам Артемия Троицкого, он утонул, когда катался на лыжах по Москве-реке.
Трагический инцидент случился на Николиной горе, указано в сообщении. Сведений о том, где и когда состоятся похороны, пока нет.
Известный советский и российский культуролог Александр Липницкий в прошлом играл на бас-гитаре в составе группы "Звуки Му". В этот коллектив его пригласил друживший с ним московский музыкант Петр Мамонов.
Ранее Липницкий также сотрудничал с Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым и Майком Науменко, а также другими отечественными рок-звездами. Кроме того, музыкант был ведущим радиопередач.
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