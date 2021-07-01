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В Братске 16-летняя девушка смертельно ранила подростка
1.7.2021 12:08
Фото: smi2.net
Следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели подростка в городе Братске, сообщается на сайте регионального СУ СКР.
Юноша скончался после перепалки с 16-летней девушкой, которая нанесла ему удар ножом в грудь.
Ссора между подростками попала на камеры наружного наблюдения. Судя по записям, которые распространились после ЧП в сети, в процессе перепалки девушка внезапно нанесла своему оппоненту удар в грудь. По данным полиции, она имела при себе нож-бабочку.
Пострадавший скончался по дороге в больницу, пишут местные СМИ.
Смертельно ранив подростка, девушка скрылась с места происшествия, но вскоре была задержана. Сейчас решается вопрос об ее аресте.
В СУ СКР по региону отметили, что подозреваемая имеет отрицательные характеристики. В прошлом девушку уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. Она состоит на учете в ПДН и совершала разнообразные противоправные действия.
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