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В Шереметьево задержан экс-режиссер «Навальный Live»
30.6.2021 22:31
Фото: smartmoney.one
В столичном аэропорту "Шереметьево" полиция задержала Алексея Яковлева, который в прошлом являлся режиссером Youtube-канала "Навальный Live".
Как сообщает агентство "Интерфакс", сведения поступили от адвоката Сергея Тельнова.
По словам адвоката, Алексея Яковлева задержали сразу после приземления самолета. Из столичного аэропорта "Шереметьево" экс-режиссера Youtube-канала "Навальный Live" повезли на допрос в СКР, сообщил Сергей Тельнов. Предположительно, Яковлев в статусе свидетеля проходит по делу о мошеннических действиях. Адвокат добавил, что намерен встретиться с задержанным в ближайшее время.
Каких-либо официальных комментариев со стороны правоохранительных органов по поводу случившегося пока еще не последовало.
Накануне стало известно, что в международный розыск объявлен Иван Жданов, в прошлом являвшийся директором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, в России официально признан экстремистским и имеет статус иноагента). По итогам проверки, которая осуществлялась ранее по поручению Генпрокуратуры, было установлено, что в этой организации "под прикрытием либеральных лозунгов" формировались условия для дестабилизации общественно-политической и социальной обстановки.
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