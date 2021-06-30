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В Шереметьево задержан экс-режиссер «Навальный Live»


30.6.2021 22:31
В Шереметьево задержан экс-режиссер «Навальный Live»Фото: smartmoney.one

В столичном аэропорту "Шереметьево" полиция задержала Алексея Яковлева, который в прошлом являлся режиссером Youtube-канала "Навальный Live".

Как сообщает агентство "Интерфакс", сведения поступили от адвоката Сергея Тельнова.

По словам адвоката, Алексея Яковлева задержали сразу после приземления самолета. Из столичного аэропорта "Шереметьево" экс-режиссера Youtube-канала "Навальный Live" повезли на допрос в СКР, сообщил Сергей Тельнов. Предположительно, Яковлев в статусе свидетеля проходит по делу о мошеннических действиях. Адвокат добавил, что намерен встретиться с задержанным в ближайшее время.

Каких-либо официальных комментариев со стороны правоохранительных органов по поводу случившегося пока еще не последовало.

Накануне стало известно, что в международный розыск объявлен Иван Жданов, в прошлом являвшийся директором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, в России официально признан экстремистским и имеет статус иноагента). По итогам проверки, которая осуществлялась ранее по поручению Генпрокуратуры, было установлено, что в этой организации "под прикрытием либеральных лозунгов" формировались условия для дестабилизации общественно-политической и социальной обстановки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 275

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