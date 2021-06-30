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Юэн Макгрегор в пятый раз стал отцом
30.6.2021 21:54
Фото: kincir.com
Известный шотландский киноактер Юэн Макгрегор вновь стал отцом.
Мальчик, ставший уже пятым ребенком звезды франшизы "Звездные войны", родился у возлюбленной 50-летнего артиста Мэри Элизабет Уинстэд.
О появлении малыша на свет рассказала в своем Instagram старшая дочь Юэна Макгрегора – 25-летняя Клара Матильда. Сообщив о радостном событии, она поздравила и поблагодарила его родителей, сопроводив запись снимком новорожденного.
Новость о рождении пятого ребенка смогла вызвать резонанс среди поклонников Макгрегора, потому что пара не распространялась о беременности.
Ранее в британских СМИ появились сообщения о том, что Меган Маркл обидела внучку Елизаветы II. Супруга принца Гарри назвала дочь, которая появилась на свет 4 июня, Лилибет в честь британской королевы. Именно так Елизавету II называли родители, когда она была еще маленькой девочкой. Однако такое имя собиралась дать своему ребенку принцесса Беатрис. Она делилась планами со всеми членами семьи, и Меган Маркл не могла об этом не знать.
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