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В Ленинградской области появилась экомилиция
30.6.2021 21:09
Фото: deon.pl
Новое ведомство, созданное в Ленинградской области, будет заниматься охраной воды, воздуха и леса, информирует пресс-служба регионального правительства.
Соблюдение законодательства в этой сфере будут контролировать 104 сотрудника.
Ленинградская областная экологическая милиция была сформирована по распоряжению губернатора в рамках совместной инициативы с Общественным экосоветом. В состав нового ведомства войдут сотрудники Леноблэкоконтроля, полномочия которых будут соответствующим образом обновлены.
Предполагается, что набирать сотрудников в штат начнут в январе следующего года.
Экологическая милиция, в частности, займется патрулированием территорий, которые имеют статус особо охраняемых - лесов, полей, берегов рек и озер. Кроме того, подразделения будут реагировать на сигналы, поступающие от населения, и вести борьбу с незаконными свалками.
В официальном сообщении уточняется, что инспекторам предстоит вести наблюдения за тем, насколько рационально используются недра, за обращением с отходами и охраной воздуха в процессе хозяйственной деятельности.
Ранее в Челябинске возбудили уголовное дело после необоснованного спила столетнего дерева. Даурская лиственница, еще недавно украшавшая собой центр города, в прошлом году была внесена в реестр старовозрастных деревьев России.
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