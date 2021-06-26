Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Челябинске возбудили уголовное дело по факту сноса исторического дерева

26.6.2021 14:09

Фото: ura.news



Следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела после необоснованного спила столетней лиственницы.



Даурская лиственница, еще недавно украшавшая собой центр Челябинска, в прошлом году была внесена в реестр старовозрастных деревьев России, информирует пресс-служба региональной прокуратуры.



По данным ведомства, снос одного из немногих деревьев, которые сохранялись у исторических зданий с дореволюционных времен, вызвал среди горожан большой общественный резонанс. В результате прокуратура инициировала проверку, по итогам которой выяснилось, что сотрудники муниципального бюджетного учреждения "Геоцентр" уничтожили три дерева на проспекте Ленина 1 июня.



Знаменитая даурская лиственница была спилена в рамках аварийной вырубки, хотя администрация такого разрешения не давала. Кроме того, дерево не было признано аварийным. В прошлом году его внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.



Однако позже представители городской администрации заявили, что все три дерева погибли еще минувшей весной. Специалисты вели наблюдения за ними на протяжении нескольких месяцев, предпринимались попытки спасти лиственницу. Однако дерево восстановить не представлялось возможным, поэтому было принято решение о его сносе.



В рамках служебной проверки за необоснованную вырубку признали ответственными руководителя МБУ "Геоцентр" Константина Антропова и начальника МКУ "Административно-техническая инспекция города Челябинска" Владимира Жучкова. Оба уже уволены со своих постов, передает агентство "Интерфакс".



Даурские лиственницы, растущие в самом центре Челябинска, связаны с именем известного местного жителя. Отставной генерал Владислав Сапега-Ольшевский в период Русско-японской войны 1904-1905 годов предоставил собственный дом для организации лазарета. Офицер, попавший туда с тяжелыми ранениям, попросил Сапегу-Ольшевского посадить даурскую лиственницу. Семена военный привез с Дальнего Востока как память о пережитом.



Сейчас на перекрестке улиц Ленина и Красной остаются только два уникальных дерева. Это место посетили губернатор области Алексей Теклер и руководитель Ботанического сада Челябинского государственного университета Вера Меркер. Представитель властей региона заверил, что изучит вопрос о придании данному участку особого охранного статуса. Меркер отметила, что деревья нуждаются в особом уходе.



Напомним, два года назад статус "Дерево - памятник живой природы" присвоили лиственнице в Большом Болдине, которую посадил великий русский поэт Александр Пушкин.



Автор: Злата Богатова

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