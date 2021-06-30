Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Бельгии выдали РФ обвиняемого в нападении на школу в Чечне

30.6.2021 18:52

Фото: vk.com



Бельгия выдала российской стороне гражданина РФ, который обвиняется в причастности к вооруженному нападению на школу.



Преступление было совершено в Чечне в 1996 году, передает ТАСС со ссылкой на заявление Генпрокуратуры России.



Бельгийские власти после соответствующего запроса российского ведомства экстрадировали в РФ Али Оздамирова, который обвиняется в преступлениях, квалифицированных как разбой и бандитизм.



По данным российских правоохранителей, преступление было совершено в апреле 1996 года в селе Гелдагон Курчалоевского района Чечни. В тот момент Оздамиров являлся военным руководителем в школе № 2 этого населенного пункта. Организовав преступную группу, он вместе с подельниками похитил более 40 млн неденоминированных рублей. Средства, выделенные школе из бюджета, должны были пойти на выплаты педагогам и стипендии учащимся.



Устаонвлено, что в распоряжении злоумышленников имелись автоматы АК-74 и АКМ. Бандиты в камуфлированной форме и масками на лицах ворвались в кабинет к директору, после чего похитили деньги. Открыв стрельбу, преступники смертельно ранили директора школы.



Бельгийские власти также приняли решение об экстрадиции разыскиваемой в РФ Екатерины Холодковой. Россиянка обвиняется в незаконной организации азартных игр. В период 2015-2019 годов она действовала в Воронеже совместно с сообщниками. Женщина использовала игровое оборудование за пределами установленной зоны. Преступники в общей сложности успели извлечь доход в размере более 21 млн рублей.



Автор: Злата Богатова

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