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РФПИ отреагировал на просьбу Гватемалы вернуть аванс за «Спутник V»
12:14
Фото: akzent.zp.ua
Партия вакцины "Спутник V", за которую ранее поступил аванс, будет направлена в Гватемалу уже в ближайшее время.
Ситуацию прокомментировал представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передает РБК.
Как стало известно, самолет с российской вакциной от коронавируса "Спутник V" направят в Гватемалу до конца этой недели. Вскоре после этого в страну вылетит еще одно воздушное судно с партией препарата. Об исполнении контрактных обязательств рассказал представитель РФПИ.
Ранее власти Гватемалы обратились к российской стороне с просьбой возвратить деньги, выплаченные в качестве аванса за вакцину "Спутник V". Заявление было сделано в связи с задержками поставок препарата, предназначенного для борьбы с COVID.
Минздрав Гватемалы одобрил использование "Спутника V" в конце минувшего февраля, а в апреле была достигнута договоренность о приобретении 16 млн доз "Спутника V". Власти этого государства уже перевели российской стороне аванс в сумме более 614 млн гватемальских кетцалей (примерно 6 млрд руб.), оплатив около половины партии.
Первую партию вакцины доставили в Гватемалу 5 мая. По данным Reuters, страна пока получила лишь 150 тыс. доз "Спутника V". В результате глава Министерства здравоохранения Гватемалы Амалия Флорес заявила, что власти обратились к Москве с предложением возвратить аванс. Руководство готово в дальнейшем оплатить вакцину по факту поставок.
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