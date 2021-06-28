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Рассекречены переговоры погибшего экипажа «Союза-11»


10:49
Рассекречены переговоры погибшего экипажа «Союза-11»Фото: vk.com

Госкорпорация "Роскосмос" обнародовала запись переговоров, которые вели незадолго до своей гибели члены экипажа "Союза-11".

Советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли ровно полвека назад, 30 июня 1971 года, когда возвращались на Землю.

Опубликованные материалы дают понять, каким образом проводилась подготовка к запуску "Янтаря" (таким был в то время позывной этого экипажа). Космонавты докладывали на Землю, как они закрывают люки и сверяли время. При этом сообщалось о различных медицинских показателях участников экспедиции, включая пульс и частоту дыхания. Все их параметры, по словам специалистов, были очень хорошими.

В ходе выведения члены экипажа доложили, что могут видеть Солнце и небо, которое выглядит темнее, чем если смотреть на него с Земли. Самыми последними словами, которые услышали на Земли, оказалось шутливое пожелание. Волков сказал тогда о скорой встрече и предложил готовить коньяк.

Предполагалось, что длительность этой экспедиции составит около трех недель. Приоритетной целью являлась стыковка с орбитальной станцией "Салют-1", которую не удалось выполнить за два месяца до того. Экипажу также требовалось осуществить несколько экспериментов - научно-технических, биологических и медицинских.

Ракету-носитель "Союз" запустили на Байконуре 6 июня 1971 года, после чего она доставила на орбиту пилотируемый "Союз-11". Днем позже произошла успешная стыковка к "Салюту-1". Добровольский, Волков и Пацаев полностью выполнили стоявшие перед ними задачи и 29 июня вышли в обратный полет.

Процессы отстыковки, проходившей в штатном режиме, были завершены к 21:28 по Москве. Все системы "Союза-11" действовали совершенно нормально. 30 июня в 01:10 запустилась система ориентации для направления к Земле. Космонавты в постоянном режиме продолжали докладывать о происходящем на борту в Центр управления полетами. Связь с ними была внезапно потеряна, когда спускаемый аппарат начал отделяться от приборного и орбитального отсеков.

Космонавтов обнаружили погибшими на расстоянии около 176 км от Джезказгана, где и планировалось приземление. Поисковики сами открыли тогда люк спускаемого аппарата. Сидевшие в креслах Добровольский, Волков и Пацаев к тому времени не подавали никаких признаков жизни. Специалисты впоследствии пришли к выводу, что причиной их смерти могло стать резкое снижение давления, ведь в спускаемом аппарате космонавты были без герметичных скафандров.

Позднее правительством была создана специальная комиссия. Она подтвердила, что трагедия случилась из-за преждевременного открытия одного из вентиляционных клапанов. Вследствие этого космонавты погибли от взрывной декомпрессии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 246

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