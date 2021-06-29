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В Пермском крае за сутки утонули пятеро детей


29.6.2021 17:52
В Пермском крае за сутки утонули пятеро детейФото: vk.com

Власти Пермского края подтвердили сведения о гибели пяти детей в водоемах, которые были зафиксированы в регионе за минувшие сутки.

Как сообщает пресс-служба местного министерства безопасности, два трагических происшествия случились на одном из пляжей Перми в течение нескольких минут.

По данным краевого полицейского главка, на пляже КамГЭС, очень популярном у жителей Перми, погибли двое мальчиков 2003 и 2007 г.р. Они утонули с разницей в несколько минут. На территории того же Орджоникидзевского района также погиб подросток 2005 г.р., купавшийся в реке Васильевкаю ЧП случилось в поселке Голованово (один из микрорайонов Перми).

Подростка 2005 г.р. ищут в Гайнском городском округе. Мальчик пропал около 11 часов на реке Лолог. Предположительно, ребенок погиб. Тело пытаются отыскать прибывшие из краевой столицы водолазы. На реке Ния ведутся поиски девочки 2014 г.р. и ее матери 1982 г.р. Как рассказали полицейским очевидцы, женщина пыталась спасти тонувшего ребенка и была также унесена течением.

Ранее сообщалось об исчезновении трех детей в Приморье. Велосипеды и личные вещи ребят восьми, девяти и двенадцати лет нашли на берегу реки. На расстоянии около 800 м от этого места позже обнаружили одного из мальчиков.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 175

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