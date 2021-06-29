Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Пермском крае за сутки утонули пятеро детей

29.6.2021 17:52

Фото: vk.com



Власти Пермского края подтвердили сведения о гибели пяти детей в водоемах, которые были зафиксированы в регионе за минувшие сутки.



Как сообщает пресс-служба местного министерства безопасности, два трагических происшествия случились на одном из пляжей Перми в течение нескольких минут.



По данным краевого полицейского главка, на пляже КамГЭС, очень популярном у жителей Перми, погибли двое мальчиков 2003 и 2007 г.р. Они утонули с разницей в несколько минут. На территории того же Орджоникидзевского района также погиб подросток 2005 г.р., купавшийся в реке Васильевкаю ЧП случилось в поселке Голованово (один из микрорайонов Перми).



Подростка 2005 г.р. ищут в Гайнском городском округе. Мальчик пропал около 11 часов на реке Лолог. Предположительно, ребенок погиб. Тело пытаются отыскать прибывшие из краевой столицы водолазы. На реке Ния ведутся поиски девочки 2014 г.р. и ее матери 1982 г.р. Как рассказали полицейским очевидцы, женщина пыталась спасти тонувшего ребенка и была также унесена течением.



Ранее сообщалось об исчезновении трех детей в Приморье. Велосипеды и личные вещи ребят восьми, девяти и двенадцати лет нашли на берегу реки. На расстоянии около 800 м от этого места позже обнаружили одного из мальчиков.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 175

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.6.2021 16:37 Экс-директора ФБК Жданова объявили в международный розыск

Экс-директора ФБК Жданова объявили в международный розыск 29.6.2021 14:51 В Приморье пропали трое мальчиков

В Приморье пропали трое мальчиков 28.6.2021 22:03 В Прикамье бизнесмен расстрелял семью

В Прикамье бизнесмен расстрелял семью 28.6.2021 19:39 В Крыму задержан анархист, готовивший подрыв моста

В Крыму задержан анархист, готовивший подрыв моста 28.6.2021 13:04 В Эфиопии повстанцы сбили военный самолет