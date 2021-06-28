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Власти ФРГ отказались считать вакцинированными привившихся «Спутником V»


14:27
Власти ФРГ отказались считать вакцинированными привившихся «Спутником V»Фото: wildrome.ru

В Германии пока не признают тех, кто получил прививку российским препаратом "Спутник V", вакцинированными от коронавируса.

Как заявил официальный представитель Минздрава ФРГ, средство не допущено к использованию в странах ЕС.

Сегодняшняя ситуация такова, что в пределах Евросоюза признаются вакцинированными лишь те, кто получил прививку одобренными в ЕС препаратами, пояснил представитель ведомства, передает ТАСС.

Разработанная в России вакцина "Спутник V" уже официально зарегистрирована в странах, где в общей сложности проживает более трех миллиардов человек. Анализ данных о заражении коронавирусом среди россиян, которые были привиты обоими компонентами этой вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, свидетельствует об уровне эффективности 97,6%.

Ранее австралийский ученый Даниэль Андерсон, вплоть до ноября 2019 года работавшая в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, поделилась мнением о происхождении возбудителя. В интервью агентству Bloomberg она заявила, что придерживается естественной версии происхождения COVID-19. Однако она "не настолько наивна", чтобы полностью исключать возможность утечки, передает Bloomberg.

Вирусолог пояснила, что даже если опасный возбудитель действительно начал распространяться из научной лаборатории, вряд ли речь идет об умышленных действиях сотрудников института. Андерсон допустила, что один из специалистов мог случайно инфицироваться в процессе работы. В дальнейшем он начал заражать коллег и других людей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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