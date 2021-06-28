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В Индии у перенесших коронавирус детей выявляют смертельно опасный синдром
00:10
Фото: vk.com
Как отмечают индийские специалисты, в целом маленькие пациенты легче переносят коронавирусную инфекцию.
Однако все чаще у детей, победивших COVID-19, фиксируют опасный мультисистемный синдром, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
Впервые подобные осложнения после коронавируса были выявлены около года назад, пишет The Times of India. По данным газеты, в последнее время медики фиксируют его все чаще. По словам заведующего педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования в Чандигархе профессора Джаяшри, количество детей, у которых регистрируются такие клинические проявления, растет.
Синдром был выявлен на территории целого ряда индийских штатов, в частности, в Махараштре и Пенджабе. Точные цифры пока не приводятся. Известно лишь, что лишь в Чандигархе могло заболеть от сорока до двухсот детей. Индийские медики выражают тревогу в связи с отсутствием общенациональной статистики по этому синдрому. Нет пока и конкретных рекомендаций, как оказывать помощь детям с такими симптомами.
Врачи сообщают, что обычно синдром начинает проявляться спустя четыре-шесть недель после того, как ребенок или подросток был признан выздоровевшим после заражения коронавирусом. Дети, перенесшие COVID-19, жалуются на высокую температуру, лихорадку. У них возникает сыпь, конъюнктивит, рвота и диарея, понижается кровяное давление.
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