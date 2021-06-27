Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин повысил возраст покупки оружия самообороны

18:46

Фото: livejournal.com



Глава российского государства Владимир Путин подписал закон о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензии на оружие.



В соответствии с этим документом в РФ будет повышен возраст на приобретение некоторых видов оружия.



С содержанием документа, подписанного главой РФ, можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.



Российское законодательство предоставляет право на покупку охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия в целях самообороны гражданам РФ, которым уже исполнился двадцать один год. До последнего времени рамки предполагали наступление 18-летия.



Изменения не распространятся на тех, кто проходит в данный момент или уже прошел военную службу, а также служащих в государственных военизированных организациях и при наличии воинских званий или специальных званий и классных чинов юстиции.



Право на покупку охотничьего оружия после 18-летия сохранят представители коренных малочисленных народов, которые ведут традиционный образ жизни, и россияне, чья профессиональная деятельность связана с охотой. Кроме того, в эту категорию попадают работники юридических лиц, имеющие особые уставные задачи.



Изменения законодательства предусматривают увеличение числа оснований для отказа в выдаче лицензий на покупку россиянами оружия. Граждане РФ не смогут получить ее, в частности, если имеют снятую или погашенную судимость за преступления, считающиеся тяжкими или особо тяжкими, а также совершенные с использованием вооружения или боеприпасов умышленные преступления средней тяжести.



Запрет распространится и на тех, кто имеет снятую или погашенную судимость за террористические или экстремистские преступления.



Автор: Злата Богатова

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