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Белоруссию из-за санкций стала облетать первая российская авиакомпания
15:50
Фото: vk.com
Самолеты крупнейшей в РФ авиагрузовой группы "Волга-Днепр" больше не будут совершать полеты над Белоруссией, передают российские СМИ.
Причиной этого стали санкций и требования властей Великобритании.
Информацию об отказе крупнейшего отечественного авиаперевозчика грузов подтвердили представители руководства частной группы "Волга-Днепр" (владельцем ее является президент компании Алексей Исайкин), передает РБК.
Ранее информация о том, что российские самолеты впервые начали летать в обход Белоруссии, появилась со ссылкой на FlightRadar24. От каких-либо уточняющих комментариев представители группы "Волга-Днепр" пока предпочитают воздерживаться.
Ранее Великобритания, Евросоюз и Соединенные Штаты объявили о введении ограничительных мер в отношении нескольких белорусских компаний. Санкции, в частности, распространились на провайдера аэронавигационных услуг "Белаэронавигация".
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