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Захарова отреагировала на публикацию про секретные документы о Defender


27.6.2021 21:16
Захарова отреагировала на публикацию про секретные документы о DefenderФото: amic.ru

Британское руководство организовало очередную провокацию, а потом озвучило порцию вранья для ее прикрытия, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале официальный представитель дипломатического ведомства прокомментировала публикации ВВС о документах, связанных с появлением Defender у берегов Крыма.


Ранее ВВС опубликовала выдержки из документов, в которых объяснялись действия Лондона. Утверждалось, в частности, что власти Великобритании хотели продемонстрировать поддержку Украине, когда принимали решение о проходе их эсминца у побережья Крыма. Как заявила Мария Захарова, в Лондоне вновь пытались организовать очередную провокацию. Затем британские власти в свете недавнего инцидента с эсминцем HMS Defender начали озвучивать недостоверные сведения, чтобы прикрыть свои действия.

"Агенты 007 уже не те", - констатировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. По словам Захаровой, британскому парламенту теперь остается лишь "вопрос-загадка": какой смысл в "русских хакерах", когда существуют "автобусные остановки".

Британская телерадиовещательная корпорация указывала, что папка с секретными документами, касавшимися появления эсминца HMS Defender у берегов Крыма, была найдена валяющейся у автобусной остановки в графстве Кент. Материалы, принадлежавшие высокопоставленному чиновнику британского военного министерства, доставил в редакцию случайный прохожий, который заметил бумаги.

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды РФ в северо-западной части акватории Черного моря. Российские пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, чтобы судно, оказавшееся в районе мыса Фиолент, сменило курс. После случившегося в Министерство обороны вызвали военного атташе Великобритании.

Ранее Захарова заявила о том, что американское военное командование не могло не знать о планах Великобритании направить к побережью Крыма эсминец HMS Defender.

Британские СМИ сообщали, что решение о проходе судна было принято премьер-министром Борисом Джонсоном. Как написала газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военном ведомстве королевства, первоначально с такой идеей выступил глава министерства Бен Уоллес. Министр иностранных дел Доминик Рааб на эту инициативу отреагировал с опасением, после чего вопрос направили на рассмотрение премьеру. Он одобрил план осуществления этой операции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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