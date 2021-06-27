|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Захарова отреагировала на публикацию про секретные документы о Defender
27.6.2021 21:16
Фото: amic.ru
Британское руководство организовало очередную провокацию, а потом озвучило порцию вранья для ее прикрытия, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале официальный представитель дипломатического ведомства прокомментировала публикации ВВС о документах, связанных с появлением Defender у берегов Крыма.
Ранее ВВС опубликовала выдержки из документов, в которых объяснялись действия Лондона. Утверждалось, в частности, что власти Великобритании хотели продемонстрировать поддержку Украине, когда принимали решение о проходе их эсминца у побережья Крыма. Как заявила Мария Захарова, в Лондоне вновь пытались организовать очередную провокацию. Затем британские власти в свете недавнего инцидента с эсминцем HMS Defender начали озвучивать недостоверные сведения, чтобы прикрыть свои действия.
"Агенты 007 уже не те", - констатировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. По словам Захаровой, британскому парламенту теперь остается лишь "вопрос-загадка": какой смысл в "русских хакерах", когда существуют "автобусные остановки".
Британская телерадиовещательная корпорация указывала, что папка с секретными документами, касавшимися появления эсминца HMS Defender у берегов Крыма, была найдена валяющейся у автобусной остановки в графстве Кент. Материалы, принадлежавшие высокопоставленному чиновнику британского военного министерства, доставил в редакцию случайный прохожий, который заметил бумаги.
Напомним, 23 июня британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды РФ в северо-западной части акватории Черного моря. Российские пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, чтобы судно, оказавшееся в районе мыса Фиолент, сменило курс. После случившегося в Министерство обороны вызвали военного атташе Великобритании.
Ранее Захарова заявила о том, что американское военное командование не могло не знать о планах Великобритании направить к побережью Крыма эсминец HMS Defender.
Британские СМИ сообщали, что решение о проходе судна было принято премьер-министром Борисом Джонсоном. Как написала газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военном ведомстве королевства, первоначально с такой идеей выступил глава министерства Бен Уоллес. Министр иностранных дел Доминик Рааб на эту инициативу отреагировал с опасением, после чего вопрос направили на рассмотрение премьеру. Он одобрил план осуществления этой операции.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|