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МИД: к инциденту с британским эсминцем причастны США
10:48
Фото: news-front.info
Американское военное командование не могло не знать о том, что эсминец HMS Defender Великобритании намерен направиться в российские воды у побережья Крыма. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Марии Захаровой, в Белом доме и Пентагоне представителям СМИ рекомендовали запрашивать сведения о случившемся у Лондона. При этом британский эсминец присутствовал в этом районе Черного моря в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, за проведение которых отвечают Соединенные Штаты.
С учетом этих условий, "мирный проход" британского эсминца не мог быть не согласован заранее с "большим братом", — отметила Захарова. Пресс-секретарь отечественного дипломатического ведомства прокомментировала инцидент в своем телеграм-канале. По имеющимся данным, на борту судна, приблизившегося к побережью Крыма, в тот момент находились бойцы американского, британского и украинского спецназа.
23 июня британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды РФ в северо-западной части акватории Черного моря. Российские пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, чтобы судно, оказавшееся в районе мыса Фиолент, сменило курс. После случившегося в Министерство обороны вызвали военного атташе Великобритании.
Ранее британские СМИ сообщили, что решение о проходе судна было принято премьер-министром Борисом Джонсоном. Как написала газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военном ведомстве королевства, первоначально с такой идеей выступил глава министерства Бен Уоллес. Министр иностранных дел Доминик Рааб на эту инициативу отреагировал с опасением, после чего вопрос направили на рассмотрение премьеру. Он одобрил план осуществления этой операции.
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