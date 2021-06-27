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Под Иваново погибли пожарный и ребенок
27.6.2021 16:03
Фото: vk.com
При пожаре в жилом доме в Ивановской области из-за задымления скончались ребенок и сотрудник МЧС.
Трагедия случилась на территории поселка Чернореченский, сообщается на официальном сайте регионального управления ведомства.
Как стало известно, возгорание началось в четырехэтажном жилом доме, после чего жители верхней части здания начали прямо из окон просить о помощи. Прибывшие на вызов пожарные Александр Лукашин и Алексей Савин, установив выдвижную лестницу, успели спасти женщину из квартиры четвертого этажа.
Местная жительница рассказала, что в помещении остался ее сын. Сразу после этого сотрудники экстренных служб начали вновь подниматься по выдвижной пожарной лестнице. К моменту, когда они через окно проникли в квартиру, огонь уже сильно распространялся. В жилых помещениях было плотное задымление, температура была очень высокой.
Лукашин смог найти ребенка и уже пытался выйти, однако не успел спастись. Пожарный и мальчик погибли. 24-летний Савин в результате ЧП пострадал и был доставлен в больницу.
В общей сложности пожарные смогли вывести из горящего здания более семидесяти человек, сообщили представители регионального главка МЧС.
Александру Лукашину было сорок два года. Пожарный был женат, воспитывал ребенка. Соболезнования семье и близким погибшего сотрудника МЧС уже выразил глава ведомства Евгений Зиничев. Министр отдал распоряжение представить Лукашина и Савина к госнаграде.
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