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Под Иваново погибли пожарный и ребенок


27.6.2021 16:03
Под Иваново погибли пожарный и ребенокФото: vk.com

При пожаре в жилом доме в Ивановской области из-за задымления скончались ребенок и сотрудник МЧС.

Трагедия случилась на территории поселка Чернореченский, сообщается на официальном сайте регионального управления ведомства.

Как стало известно, возгорание началось в четырехэтажном жилом доме, после чего жители верхней части здания начали прямо из окон просить о помощи. Прибывшие на вызов пожарные Александр Лукашин и Алексей Савин, установив выдвижную лестницу, успели спасти женщину из квартиры четвертого этажа.

Местная жительница рассказала, что в помещении остался ее сын. Сразу после этого сотрудники экстренных служб начали вновь подниматься по выдвижной пожарной лестнице. К моменту, когда они через окно проникли в квартиру, огонь уже сильно распространялся. В жилых помещениях было плотное задымление, температура была очень высокой.

Лукашин смог найти ребенка и уже пытался выйти, однако не успел спастись. Пожарный и мальчик погибли. 24-летний Савин в результате ЧП пострадал и был доставлен в больницу.

В общей сложности пожарные смогли вывести из горящего здания более семидесяти человек, сообщили представители регионального главка МЧС.

Александру Лукашину было сорок два года. Пожарный был женат, воспитывал ребенка. Соболезнования семье и близким погибшего сотрудника МЧС уже выразил глава ведомства Евгений Зиничев. Министр отдал распоряжение представить Лукашина и Савина к госнаграде.

Автор: Злата Богатова

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