Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве зафиксирован абсолютный рекорд суточной смертности от COVID

12:51

Фото: vk.com



За минувший день в российской столице скончались 114 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю обстановки с распространением заболевания.



Показатель является новым максимумом суточной смертности пациентов.



По последним официальным данным, за минувшие сутки в Москве было выявлено еще 6 723 случая заражения COVID-19. Днем раньше оперативный штаб сообщал о 8 457 новых инфицированных.



В Москве за сутки умерли 114 пациентов с подтвержденным коронавирусом, что стало уже пятым максимумом суточной смертности с начала пандемии в июне. В предыдущий раз медики сообщали о смерти 98 горожан 25 июня. В общей сложности в российской столице от коронавируса скончались уже более 22 тыс. человек.



Накануне рекордно высокое количество летальных исходов было зафиксировано в Петербурге, где к утру субботы от последствий COVID-19 умерло 107 человек. Речь шла о максимальном уровне за весь период пандемии как для Северной столицы, так и по регионам РФ.



В российской столице эпидемиологическая ситуация по коронавирусу резко ухудшилась в июне, когда суточные показатели постепенно достигли уровня минувшего января и декабря прошлого года.



Как заявил накануне мэр Москвы Сергей Собянин, ежедневно в городе госпитализируют около 2 тыс. пациентов с коронавирусом. По словам градоначальника, значительные силы местного здравоохранения мобилизованы для приезда к больным, их осмотра и перевозки в КТ-центр.



Автор: Злата Богатова

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