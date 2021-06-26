|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве зафиксирован абсолютный рекорд суточной смертности от COVID
12:51
Фото: vk.com
За минувший день в российской столице скончались 114 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю обстановки с распространением заболевания.
Показатель является новым максимумом суточной смертности пациентов.
По последним официальным данным, за минувшие сутки в Москве было выявлено еще 6 723 случая заражения COVID-19. Днем раньше оперативный штаб сообщал о 8 457 новых инфицированных.
В Москве за сутки умерли 114 пациентов с подтвержденным коронавирусом, что стало уже пятым максимумом суточной смертности с начала пандемии в июне. В предыдущий раз медики сообщали о смерти 98 горожан 25 июня. В общей сложности в российской столице от коронавируса скончались уже более 22 тыс. человек.
Накануне рекордно высокое количество летальных исходов было зафиксировано в Петербурге, где к утру субботы от последствий COVID-19 умерло 107 человек. Речь шла о максимальном уровне за весь период пандемии как для Северной столицы, так и по регионам РФ.
В российской столице эпидемиологическая ситуация по коронавирусу резко ухудшилась в июне, когда суточные показатели постепенно достигли уровня минувшего января и декабря прошлого года.
Как заявил накануне мэр Москвы Сергей Собянин, ежедневно в городе госпитализируют около 2 тыс. пациентов с коронавирусом. По словам градоначальника, значительные силы местного здравоохранения мобилизованы для приезда к больным, их осмотра и перевозки в КТ-центр.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|