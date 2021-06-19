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В Иране произвели тестовую партию «Спутника V»


15:14
В Иране произвели тестовую партию «Спутника V»Фото: verelq.am

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о производстве тестовой партии вакцины против коронавируса "Спутник V" в Иране, передает ТАСС.

Создание препарата, разработанного в РФ, осуществлялось совместно с иранской фармацевтической компанией Actoverco.

РФПИ совместно с одной из ведущих фармацевтических компаний Ирана Actoverco объявили о первой тестовой партии "Спутника V", которая произведена на территории этого государства. Иран стал первой страной Ближневосточного региона, где началось создание разработанной в России вакцины "Спутник V". В сообщении РФПИ указано, что произведенный препарат в дальнейшем используют в рамках нацпрограммы по вакцинации иранцев.

Созданная российскими учеными вакцина "Спутник V" на текущий момент официально зарегистрирована и разрешена к использованию уже в 67 странах, где в общей сложности проживает свыше 3,5 млрд человек. В числе этих государств - Бахрейн и Венгрия, где профилактические меры охватили уже более половины населения.

Напомним, ранее статистику по разным странам мира изучили специалисты британской компании Airfinity. На сегодняшний день лишь тринадцать государств и шесть небольших территорий успели достичь 50-процентного показателя вакцинации взрослого населения от коронавируса.

Автор: Злата Богатова

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