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Во Флориде около 100 человек могут оставаться под завалами обрушившегося дома
25.6.2021 10:14
Фото: ochevidets.ru
Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Флориды, где сейчас продолжаются поисково-спасательные мероприятия после обрушения жилой высотки. ЧП случилось минувшей ночью в городе Серфсайд, который находится в округе Майами-Дейд.
Как информирует пресс-служба Белого дома, глава США Джо Байден объявил о введении в штате Флорида режима ЧС. Американский президент уже отдал распоряжение о предоставлении федеральной помощи, которая дополнит усилия местной администрации.
В соответствии с президентским указом дополнительными полномочиями наделяются министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по управлению в ЧС (FEMA). Ведомства будут координировать мероприятия по ликвидации последствий этого происшествия.
В ночь на пятницу, 25 июня, в Серфсайде частично обрушилось 12-этажное здание. Как пишут американские СМИ, в доме было 130 квартир. По последней официальной информации, подтверждена гибель одного человека. Неизвестной остается судьба как минимум 99 жильцов.
Судя по фото-и видеоматериалам, распространившимся в прессе и соцсетях, рухнула часть высотного жилого дома. Разрушенными оказались квартиры с первого по двенадцатый этаж. Сведений о причинах ЧП пока не поступало.
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