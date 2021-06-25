Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Флориде около 100 человек могут оставаться под завалами обрушившегося дома

25.6.2021 10:14

Фото: ochevidets.ru



Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Флориды, где сейчас продолжаются поисково-спасательные мероприятия после обрушения жилой высотки. ЧП случилось минувшей ночью в городе Серфсайд, который находится в округе Майами-Дейд.



Как информирует пресс-служба Белого дома, глава США Джо Байден объявил о введении в штате Флорида режима ЧС. Американский президент уже отдал распоряжение о предоставлении федеральной помощи, которая дополнит усилия местной администрации.



В соответствии с президентским указом дополнительными полномочиями наделяются министерство внутренней безопасности и федеральное агентство по управлению в ЧС (FEMA). Ведомства будут координировать мероприятия по ликвидации последствий этого происшествия.



В ночь на пятницу, 25 июня, в Серфсайде частично обрушилось 12-этажное здание. Как пишут американские СМИ, в доме было 130 квартир. По последней официальной информации, подтверждена гибель одного человека. Неизвестной остается судьба как минимум 99 жильцов.



Судя по фото-и видеоматериалам, распространившимся в прессе и соцсетях, рухнула часть высотного жилого дома. Разрушенными оказались квартиры с первого по двенадцатый этаж. Сведений о причинах ЧП пока не поступало.



Автор: Злата Богатова

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