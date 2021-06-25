Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Урале вынесли приговор убийцам девушки, продававшей машину

25.6.2021 23:54

Фото: uralweb.ru



В Екатеринбурге огласили приговор по делу об убийстве жительницы Свердловской области Ксении Каторгиной.



В причастности к гибели молодой успешной женщины обвинялись три человека.



Все подсудимые были признаны виновными и отправятся в колонию на длительный срок, сообщает пресс-служба областного суда, который рассматривал это резонансное дело. Как стало известно, молодую пару, которые виновны в еще нескольких преступлениях, осудили на 17 и 20 лет лишения свободы. На двадцать лет отправится за решетку и их подельник. Мужчины первые пять лет будут отбывать наказание в тюрьме, а потом в колонии.



Ксения Каторгина была убита в Орджоникидзевском районе уральской столицы в октябре 2019 года. Останки матери-одиночки обнаружили волонтеры. Молодая успешная женщина трагически погибла, когда пыталась продать автомобиль, чтобы оформить ипотеку и переехать в отдельную квартиру с маленькой дочерью.



Позднее следователи выяснили, что с Каторгиной связалась одна из подозреваемых, попросив ее показать машину. В автомобиль затем подсели двое мужчин, которые и расправились с девушкой. Их сообщница позднее выдала себя за владелицу иномарки, после чего машина была продана за полмиллиона рублей.



Автор: Злата Богатова

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