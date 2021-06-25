ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Иваново мужчина расстрелял коллекторов
Под Иваново мужчина расстрелял коллекторов
Больше половины населения привито от COVID-19 только в 13 странах
Больше половины населения привито от COVID-19 только в 13 странах
Врачи стабилизировали состояние МакSим
Врачи стабилизировали состояние МакSим
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Иране произвели тестовую партию «Спутника V»В Иране произвели тестовую партию «Спутника V»
В Удмуртии из-за нехватки препарата приостановили вакцинацию от коронавирусаВ Удмуртии из-за нехватки препарата приостановили вакцинацию от коронавируса
Под Иваново мужчина расстрелял коллекторовПод Иваново мужчина расстрелял коллекторов
На Урале вынесли приговор убийцам девушки, продававшей машинуНа Урале вынесли приговор убийцам девушки, продававшей машину
Израильтян снова обязали носить маскиИзраильтян снова обязали носить маски

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?
#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Урале вынесли приговор убийцам девушки, продававшей машину


25.6.2021 23:54
На Урале вынесли приговор убийцам девушки, продававшей машинуФото: uralweb.ru

В Екатеринбурге огласили приговор по делу об убийстве жительницы Свердловской области Ксении Каторгиной.

В причастности к гибели молодой успешной женщины обвинялись три человека.

Все подсудимые были признаны виновными и отправятся в колонию на длительный срок, сообщает пресс-служба областного суда, который рассматривал это резонансное дело. Как стало известно, молодую пару, которые виновны в еще нескольких преступлениях, осудили на 17 и 20 лет лишения свободы. На двадцать лет отправится за решетку и их подельник. Мужчины первые пять лет будут отбывать наказание в тюрьме, а потом в колонии.

Ксения Каторгина была убита в Орджоникидзевском районе уральской столицы в октябре 2019 года. Останки матери-одиночки обнаружили волонтеры. Молодая успешная женщина трагически погибла, когда пыталась продать автомобиль, чтобы оформить ипотеку и переехать в отдельную квартиру с маленькой дочерью.

Позднее следователи выяснили, что с Каторгиной связалась одна из подозреваемых, попросив ее показать машину. В автомобиль затем подсели двое мужчин, которые и расправились с девушкой. Их сообщница позднее выдала себя за владелицу иномарки, после чего машина была продана за полмиллиона рублей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Группа «Би-2» даст онлайн-концерт в пустых «Лужниках»Группа «Би-2» даст онлайн-концерт в пустых «Лужниках»
Гришковец готов извиниться перед ЗемфиройГришковец готов извиниться перед Земфирой
Олимпийский чемпион Сунь Ян дисквалифицирован на четыре годаОлимпийский чемпион Сунь Ян дисквалифицирован на четыре года
В Кремле обеспокоены ситуацией на афганско-таджикской границеВ Кремле обеспокоены ситуацией на афганско-таджикской границе
В столице Нигерии вспышка холеры унесла жизни семи человекВ столице Нигерии вспышка холеры унесла жизни семи человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru