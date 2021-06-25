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В столице Нигерии вспышка холеры унесла жизни семи человек
25.6.2021 20:23
Фото: smi2.net
По меньшей мере семь человек скончались от холеры в Абудже — столице Нигерии, передают зарубежные СМИ со ссылкой на официальное заявление министерства здравоохранения этого африканского государства.
Количество пациентов, которые могут быть заражены, превысило девяносто человек.
По данным ведомства, на 23 июня в Абудже медики выявили 91 пациента с подозрением на заражение холерой. У трех человек диагноз уже был подтвержден лабораторно.
В минздраве Нигерии пояснили, что еще в конце минувшего мая в столичные медицинские учреждения начали поступать пациенты с острым гастроэнтеритом. В результате у специалистов возникли подозрения, что в Абудже началась вспышка холеры.
Местные власти сейчас продолжают предпринимать меры, направленные на предотвращение распространения смертельно опасного заболевания. В столичные больницы доставлен дополнительный запас тест-систем, лекарственных средств и медицинского оборудования, которые необходимы для оказания помощи пациентам с холерой.
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