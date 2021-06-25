Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СПбГУ прекращает взаимодействие с Бард колледжем, признанным нежелательной организацией

25.6.2021 14:42

Фото: ab-profi.ru



Санкт-Петербургский госуниверситет информирует о разрыве сотруднических отношений с американским Бард колледжем (деятельность организации признана в России нежелательной), передает "Интерфакс".



Взаимодействие прекращается в связи с решением генпрокуратуры РФ 22 июня 2021 года.



По данным агентства, замректора по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин уже направил в Бард колледж соответствующее официальное письмо. В связи с этим решением расторгаются все ранее подписанные двусторонние соглашения, пояснили представители российского вуза.



Российский вуз начал взаимодействовать с этим частным гуманитарным университетом свободных искусств и наук в штате Нью-Йорк (США) еще в конце прошлого века. За этот период образовательные учреждения заведения успели подписать несколько соглашений. Спустя некоторое время выяснилось, что документы были юридически несостоятельными, они оформлялись с многочисленными нарушениями действующих законов.



Легитимный договор о сотрудничестве СПбГУ и Бард колледжа был подписан десять лет назад, в июне 2011 года. Стороны оформили документ, касавшийся образовательной программы "Искусства и гуманитарные науки", а спустя еще два года образовательные заведения договорились расширять академический обмен. В целях поддержки программ этого направления в Соединенных Штатах учредили эндаумент-фонд Бард колледжа. В течение нескольких последних лет ежегодный объем пожертвований достигал суммы порядка полумиллиона долларов. Некоторая часть этих денег оказывалась затем в распоряжении руководства СПбГУ.



Средства расходовали на проведение семинаров - как учебных, так и научных, дополнительные выплаты преподавательскому составу и оплату их расходов при командировках, оплату внешних преподавателей, включая представителей ВШЭ и Европейского университета.



В рамках партнерству СПбГУ и Бард колледжа в РФ ранее появился первый факультет свободных искусств и наук, который был основан на принципах либерального образования. Не так давно появилась информация о предстоящем выходе факультета из состава СПбГУ. Предполагается, что Университет свободных искусств и наук продолжит деятельность как отдельное юрлицо. Возглавит этот новый вуз председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, занимающий пост декана факультета.



Автор: Злата Богатова

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